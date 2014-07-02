Недостаток сна является причиной старения мозга

Специалисты исследовали 66 человек пожилого возраста. Дважды в год они проходили полное обследование организма. Ученые также измеряли объем головного мозга и способность к запоминанию информации человека, мыслительным процессам.

Как выяснилось, из-за дефицита сна возникает увеличение желудочков мозга, что в свою очередь приводит к сжатию и атрофированию мозга. Дальнейшие исследования ученых в этой области помогут способствовать сохранению физического и умственного здоровья человека.