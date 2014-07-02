Недостаток сна является причиной старения мозга
2 июля 2014, 13:25ОбществоCorey
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Ученые из Сингапурского медицинского университета Duke-NUS выяснили, что недостаток сна может быть опасным для нервной системы человека. Из-за постоянного недосыпа начинается преждевременное старение мозга.
Специалисты исследовали 66 человек пожилого возраста. Дважды в год они проходили полное обследование организма. Ученые также измеряли объем головного мозга и способность к запоминанию информации человека, мыслительным процессам.
Как выяснилось, из-за дефицита сна возникает увеличение желудочков мозга, что в свою очередь приводит к сжатию и атрофированию мозга. Дальнейшие исследования ученых в этой области помогут способствовать сохранению физического и умственного здоровья человека.
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