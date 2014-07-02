Паровоз Черепановых своими руками: музей приглашает тагильчан на мастер-класс
2 июля 2014, 09:50Общество
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Уже в это воскресенье в историко-техническом музее «Дом Черепановых» состоится интереснейший мастер-класс «Собери паровоз Черепановых», на который приглашают всех желающих. Мероприятие посвящено 180-летию первого Российского паровоза.
Организаторы обещают, что каждый гость узнает, чем отличается наш паровоз от английских, что такое «сухопутный пароход» и почему мы должны гордиться Черепановыми.
В качестве подарка тагильчане смогут забрать собственноручно собранную модель Черепановского паровоза. Мастер-класс состоится по адресу ул. Верхняя Черепанова, 1 (набережная Выйского пруда). Телефон для справок: 48-76-95.
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