Пышная красота на пляже: как выбрать раздельный купальник

Не обязательно обладать общепринятыми стандартными параметрами, чтоб преобразиться и почувствовать себя сексуальной, даже в пляжной одежде. Мы развенчаем стереотип о том, что «пышечкам» с аппетитными формами необходимо облачаться в однотонный сдельный купальник темного цвета и добавим немного сочных и насыщенных красок, интересных фасонов и неординарных решений.

«Золотые» правила выбора

Наиболее важной рекомендацией при подборе купального костюма для фигуры, лишенной изящества, является: максимальное подчеркивание достоинств вместо привычного скрытия недостатков. При выборе купальника для упитанной фигуры важно соблюдать следующие условия, чтоб удачно блистать на пляже в любимом образе:

купальник должен быть пошит из достаточно плотной ткани, которая имеет утягивающие элементы в проблемных местах (талия и бедра), а также специальные поддерживающие вставки в чашечках бюстгальтера;

В идеале раздельный пляжный комплект для полной фигуры должен состоять из утягивающего низа и каркасного верха, при этом мягкий бюстгальтер без косточек – строгое табу;

Правильно подобранный размер купального комплекта исключит нежелательные складочки. Это особенно актуально, поскольку в таком наряде все находится на виду у окружающих;

Вертикальные акценты, которые визуально вытягивают фигуру, являются более предпочтительными;

Плавки с короткой юбочкой или парео-саронг наиболее эффектно скроют полные бедра.

Подходящие фасоны

Зная абсолютно все нюансы своей фигуры, следует больше ориентироваться на подходящие пышной фигуре фасоны, нежели на модные и актуальные тенденции текущего пляжного сезона.

Выбор фасона купальника в большей мере зависит от того, какая именно проблемная зона Вас волнует больше всего. Придать красивую форму большой груди помогут широкие бретели и косточки в лифе, а уравновесить слишком маленькую грудь и объемные бедра – лиф-бандо со вставками из поролона.

Стратегически размещенный V-образный вырез и тонкие бретели откорректируют чрезмерно широкие плечи, а широкие бедра при узком верхе будут гармонично смотреться с темными плавками и лифом светлых тонов. Хитрость в виде высоких вырезов на трусиках поможет визуально удлинить ноги, делая их стройными. Халтер с бретелями вокруг шеи стоит выбирать пышногрудым красоткам, а танкини из топа и шортиков превосходно скроет небольшой живот.

От чего следует отказаться

Если Вы не успели, как следует подготовить свою фигуру к пляжному сезону, но желаете эффектно и стильно выглядеть, советуем не выбирать следующее:

Блестящую или «с отливом» ткань светлых оттенков; Слишком открытые или трусики-стринг; Купальники мини-бикини; Лиф без косточек.

Эксперименты с цветами и узорами

Полнота еще не означает игнорирование ярких, насыщенных цветов и узоров в пляжном гардеробе. Сочные оттенки, абстрактно-геометрический принт и вертикальные акценты сделают Вас неподражаемой богиней пляжа и солнца. Помните, что черный цвет – слишком мрачный для еще незагорелого тела, а невзрачные пастельные тона добавляют объема, потому вся остальная палитра - в Вашем распоряжении. Выбрать запоминающиеся, красочные и стильные купальники Вы можете на сайте http://www.intimo.com.ua/.