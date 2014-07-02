Пышная красота на пляже: как выбрать раздельный купальник
Современная мода настолько многолика, что позволяет индивидуально, ярко и привлекательно выглядеть девушке с любым типом фигуры.
Не обязательно обладать общепринятыми стандартными параметрами, чтоб преобразиться и почувствовать себя сексуальной, даже в пляжной одежде. Мы развенчаем стереотип о том, что «пышечкам» с аппетитными формами необходимо облачаться в однотонный сдельный купальник темного цвета и добавим немного сочных и насыщенных красок, интересных фасонов и неординарных решений.
«Золотые» правила выбора
Наиболее важной рекомендацией при подборе купального костюма для фигуры, лишенной изящества, является: максимальное подчеркивание достоинств вместо привычного скрытия недостатков. При выборе купальника для упитанной фигуры важно соблюдать следующие условия, чтоб удачно блистать на пляже в любимом образе:
- купальник должен быть пошит из достаточно плотной ткани, которая имеет утягивающие элементы в проблемных местах (талия и бедра), а также специальные поддерживающие вставки в чашечках бюстгальтера;
- В идеале раздельный пляжный комплект для полной фигуры должен состоять из утягивающего низа и каркасного верха, при этом мягкий бюстгальтер без косточек – строгое табу;
- Правильно подобранный размер купального комплекта исключит нежелательные складочки. Это особенно актуально, поскольку в таком наряде все находится на виду у окружающих;
- Вертикальные акценты, которые визуально вытягивают фигуру, являются более предпочтительными;
- Плавки с короткой юбочкой или парео-саронг наиболее эффектно скроют полные бедра.
Подходящие фасоны
Зная абсолютно все нюансы своей фигуры, следует больше ориентироваться на подходящие пышной фигуре фасоны, нежели на модные и актуальные тенденции текущего пляжного сезона.
Выбор фасона купальника в большей мере зависит от того, какая именно проблемная зона Вас волнует больше всего. Придать красивую форму большой груди помогут широкие бретели и косточки в лифе, а уравновесить слишком маленькую грудь и объемные бедра – лиф-бандо со вставками из поролона.
Стратегически размещенный V-образный вырез и тонкие бретели откорректируют чрезмерно широкие плечи, а широкие бедра при узком верхе будут гармонично смотреться с темными плавками и лифом светлых тонов. Хитрость в виде высоких вырезов на трусиках поможет визуально удлинить ноги, делая их стройными. Халтер с бретелями вокруг шеи стоит выбирать пышногрудым красоткам, а танкини из топа и шортиков превосходно скроет небольшой живот.
От чего следует отказаться
Если Вы не успели, как следует подготовить свою фигуру к пляжному сезону, но желаете эффектно и стильно выглядеть, советуем не выбирать следующее:
- Блестящую или «с отливом» ткань светлых оттенков;
- Слишком открытые или трусики-стринг;
- Купальники мини-бикини;
- Лиф без косточек.
Эксперименты с цветами и узорами
Полнота еще не означает игнорирование ярких, насыщенных цветов и узоров в пляжном гардеробе. Сочные оттенки, абстрактно-геометрический принт и вертикальные акценты сделают Вас неподражаемой богиней пляжа и солнца. Помните, что черный цвет – слишком мрачный для еще незагорелого тела, а невзрачные пастельные тона добавляют объема, потому вся остальная палитра - в Вашем распоряжении. Выбрать запоминающиеся, красочные и стильные купальники Вы можете на сайте http://www.intimo.com.ua/.
Безграничный выбор оттенков и фасонов, простор для Вашей фантазии и смелых экспериментов станут отличными спутниками для создания стильного пляжного образа. Ваши сногсшибательные соблазнительные формы просто обязаны сделать Вас королевой пляжа!