«Ростелеком» провёл «оптику» к двум тагильским посёлкам

«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптических линий связи к двум коттеджным поселкам под Нижним Тагилом - Солнечный и Демидово. Впервые жители получили возможность пользоваться услугами Интернета со скоростью свыше 100 Мб/с. Ранее фиксированные линии связи в поселках отсутствовали - была доступна лишь сотовая связь и мобильный Интернет.

«Дом может по праву называться современным, только если в нем есть быстрый Интернет. Это - свобода общения, новые возможности для бизнеса и отдыха, - говорит Сергей Дмитриевич Васильчук, председатель дачного некоммерческого партнерства поселка «Демидово». - Поселок еще строится и принимает новых жителей, и телекоммуникационная инфраструктура для жителей поселка важна не менее чем коммунальная или транспортная».

Строительные работы «Ростелеком» завершил за три месяца. Связисты проложили более четырех километров оптических линий связи. При строительстве использовалась технология GPON (Gigabit Passive Optical Network), которая сегодня считается одной из самых инновационных разработок. Преимущества - высокая скорость доступа и, соответственно, возможность пользования такими высокотехнологичными услугами, как «Интерактивное ТВ» и «Умный дом». Оптика имеет потенциал для развития на многие годы вперед - возможность наращивания и узлов сети, и пропускной способности в зависимости от потребностей жителей коттеджных поселков. Эксперты рынка признают высокую надежность и перспективность технологии.*

Техническую возможность подключения к оптике «Ростелекома» в поселке Демидово получили 16 домов, в поселке Солнечный - 32 дома. Подключения абонентов уже начались.