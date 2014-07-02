«Уралвагонзавод» и PESA создают совместное предприятие по производству люксовых трамваев

Сегодня компании в партнерстве успешно выполняют контракт, подписанный в декабре 2012 года между Департаментом транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и дочерним предприятием корпорации ОАО «Уралтрансмаш» (г. Екатеринбург) на поставку 120 трехсекционных трамваев нового поколения. Совместно разработанный трамвай сегодня производится на территории Польши и поставляется в Москву строго в соответствии с графиком и техническими требованиями, определенными контрактом, что подтверждено актом приемки межведомственной комиссии.

Сотрудничество по данному контракту является первоначальным этапом партнерства и не предполагает организации в России производства полного цикла. Главным образом из-за того, что первые трамваи должны были быть поставлены в Москву уже в марте 2014 года или через 14 месяцев после подписания контракта с городом.

Технические требования к новому трамваю со стороны заказчика (Департамента транспорта Москвы) были беспрецедентны для России. Ни один российский производитель не смог бы поставить подвижной состав, соответствующий данным требованиям и срокам без сотрудничества с западной компанией. Основные требования: повышенная вместимость, низкий уровень шума, плавный ход, 100% низкий пол, высокий уровень надежности и многие другие технические решения, никогда ранее не использованные в городском рельсовом транспорте России.

Технические требования, разработанные Москвой, соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к современным трамваям во всем мире. Для реализации данного проекта был выбран путь кооперации с одним из мировых производителей. В итоге, корпорация Уралвагонзавод остановилась на ПЕСА АО, поскольку это динамично развивающаяся компания, имеющая в своей линейке трамваи, электропоезда, дизель-поезда, локомотивы, автомотрисы. Компания поставляет свою продукцию в ведущие европейские страны. Сотрудничество компаний предполагает организацию в России производства полного цикла всей гаммы рельсового подвижного состава.

В то же время, корпорация УВЗ в лице ОАО «Уралтрансмаш» является на сегодняшний день ведущим производителем трамваев в России, осуществляя поставки трамваев эконом-класса в Казань, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Тулу, Самару, Курск, Нижний Тагил и другие города. «Уралтрансмаш» обладает всеми компетенциями для развития отечественного производства трамваев, как в партнерстве с зарубежными компаниями, так и самостоятельно, решая важнейшую задачу обновления пассажирского легкорельсового транспорта в городах проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 года.

На «ИННОПРОМЕ» будет представлен концепт трамвая R1 (Russia One) производства «Уралтрансмаш» совместно с российским дизайн-бюро Алексея Маслова (ОКБ «Атом»).