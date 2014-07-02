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«Уралвагонзавод» и PESA создают совместное предприятие по производству люксовых трамваев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Уралвагонзавод» и PESA создают совместное предприятие по производству люксовых трамваев

2 июля 2014, 11:50Обществоadmin3
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