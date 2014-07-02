В Нижнем Тагиле прошла проверка отдела полиции №20 (ФОТО)

Александр Владимирович досконально изучил проблемы этого подразделения, размещенного на первом этаже жилого дома по ул. Дружинина, что в значительной степени осложняет работу полицейских и доставляет неудобство жителям. Недостаток помещений для размещения личного состава и конфликтные ситуации с жителями - основные проблемы этого отдела полиции.

Именно из-за нехватки помещений в отделе полиции нет отдельного помещения для задержанных граждан, комната разбора находится непосредственно в помещении дежурной части.

Сотрудники полиции обратили внимание на замечание общественников о незакрепленных к полу столе и скамьях.

На этот раз члены ОНК были удовлетворены наличием аптечки, укомплектованной согласно существующим нормам.

Напомним также, совсем недавно общественники проверили отдел полиции №19.

Александр Соловьев отметил, что такие совместные проверки территориальных общественных советов и общественной наблюдательной комиссии приносят хорошие результаты. Да, общественники выявляют существующие недостатки, но при этом они видят, как сотрудники полиции адекватно на это реагируют.

По отделу полиции № 20 все понятно. Все замечания, которые были сделаны, связаны с необходимостью решать вопрос о скорейшем переезде отдела полиции в уже выделенное помещение по ул. Проселочная. И здесь роль общественности должна быть очень серьезная. Мы этот вопрос будем поднимать на всех уровнях. Уверен, что переезд этого подразделения решит все вопросы, возникающие на сегодняшний день заверил член общественного совета Александр Соловьев.