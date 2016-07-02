День семьи, любви и верности на Белой
2 июля 2016, 10:30Обществоniona
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10 июля на ГК «Гора Белая» состоится грандиозное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности!Вас ждет море позитивных эмоций, развлекательная программа, экстремальные соревнования по маунтинбайку...
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10 июля на ГК «Гора Белая» состоится грандиозное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности!
Вас ждет море позитивных эмоций, развлекательная программа, экстремальные соревнования по маунтинбайку в дисциплине «даунхилл», а также детская площадка «Щенячий патруль» от центра детских праздников"Играй-город"!
Внимание! Розыгрыш отличного подарка! Условия просты:
- будь с нами в группе https://vk.com/gorabelaya,
- сделай репост записи и не удаляй до окончания розыгрыша
- приезжай на Белую 10 июля и забери приз*
*Победитель будет выбран в 15:00 10 июля среди гостей комплекса, выполнивших все условия розыгрыша!
Увидимся на Белой! Начало в 13:00
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