День семьи, любви и верности на Белой

10 июля на ГК «Гора Белая» состоится грандиозное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности!

Вас ждет море позитивных эмоций, развлекательная программа, экстремальные соревнования по маунтинбайку в дисциплине «даунхилл», а также детская площадка «Щенячий патруль» от центра детских праздников"Играй-город"!

Внимание! Розыгрыш отличного подарка! Условия просты:

- будь с нами в группе https://vk.com/gorabelaya,

- сделай репост записи и не удаляй до окончания розыгрыша

- приезжай на Белую 10 июля и забери приз*

*Победитель будет выбран в 15:00 10 июля среди гостей комплекса, выполнивших все условия розыгрыша!