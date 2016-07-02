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Прокуратура нашла нарушения в двух детских домах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура нашла нарушения в двух детских домах Нижнего Тагила

2 июля 2016, 10:00Общество
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