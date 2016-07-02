Прокуратура нашла нарушения в двух детских домах Нижнего Тагила

Следует отметить, что данные учреждения не раз привлекали внимание контролирующих органов после многочисленных побегов воспитанников детских домов.

Специалисты из прокуратуры установили, что руководство не проводило индивидуальных профилактических работ. Так, воспитанники регулярно употребляют алкоголь и токсические вещества. За минувшие годы трое детдомовцев совершили преступления.

Кроме того, в детском доме №5 только 10 ребят получают алименты. Ответственность за взыскание денег с родителей, напомним, лежит на руководстве таких детских учреждений.

Так же в прокуратуре сделали вывод, что подобные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем внимании со стороны Управления социальной политики в Нижнем Тагиле. Двое из специалистов привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры. Кроме того, наказан будет и заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского дома №5.

Впереди у прокуратуры еще 14 проверок в деятельности отделов социальной политики. Добавим, рекомендации от контролирующего органа по проведению работ с несовершеннолетними были направлены во все подведомственные учреждения.