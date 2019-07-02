Бидонько поручил за месяц решить проблемы обманутых дольщиков Арамиля

Обманутые дольщики Арамиля в течение полутора лет добивались получения жилья, по данным департамента информполитики, поддержку получили 48 человек. Пострадавшим от недобросовестных застройщиков будет предложено новое жилье в обмен на права собственности в недостроях.

Бидонько распорядился в течение месяца закрыть вопрос с группой пострадавших свердловчан, с которой нет больших трудностей и реально решить все быстро.