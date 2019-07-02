Бидонько поручил за месяц решить проблемы обманутых дольщиков Арамиля
Сегодня, 08:13ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько во время заседания профильной комиссии 1 июля поручил за меся расселить обманутых дольщиков Арамиля, сообщает правительство региона.
Обманутые дольщики Арамиля в течение полутора лет добивались получения жилья, по данным департамента информполитики, поддержку получили 48 человек. Пострадавшим от недобросовестных застройщиков будет предложено новое жилье в обмен на права собственности в недостроях.
Бидонько распорядился в течение месяца закрыть вопрос с группой пострадавших свердловчан, с которой нет больших трудностей и реально решить все быстро.
Известно, что проблемой расселения займется «Атомстройкомплекс». На совещании вице-губернатор также поручил разработать комплекс законодательных норм, позволяющих защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков.
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