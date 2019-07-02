Двое екатеринбуржцев обвиняются в вымогательстве 1 млн рублей

По версии следствия, двое екатеринбуржцев решили отомстить мужчине, который ранее работал директором одной из компаний. Они решили, что он забрал с собой клиентов. Обвиняемые на протяжении трех месяцев угрожали потерпевшему и вымогали у него деньги. Также они угрожали, что распространят некие материалы, которые позорят его честь и достоинство.