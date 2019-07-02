Двое екатеринбуржцев обвиняются в вымогательстве 1 млн рублей
Сегодня, 20:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в вымогательстве 1 млн рублей у своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, двое екатеринбуржцев решили отомстить мужчине, который ранее работал директором одной из компаний. Они решили, что он забрал с собой клиентов. Обвиняемые на протяжении трех месяцев угрожали потерпевшему и вымогали у него деньги. Также они угрожали, что распространят некие материалы, которые позорят его честь и достоинство.
Мужчина обратился в полицию. Во время очередной встречи вымогатель был задержан. За вымогательство, мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.
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