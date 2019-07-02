Глава Нижнего Тагила проверил ход работ по благоустройству дворов Дзержинского района

Первым объектом, который посетил мэр, стал Пионерский сквер на улице Ильича. Рабочие обещают закончить работы ко Дню города. На данный момент подрядчики устраивают тротуары, пешеходные дорожки, площадки и новые бордюры.

Подходит к завершению ремонт дорожного полотна на улице Тимирязева. На участке от улицы Окунева до Ленинградского проспекта ведется монтаж гранитного бортового камня, скоро завершатся работы по укладке выравнивающего слоя асфальта. Если погодные условия будут благоприятные, то объект сдадут в течение двух-трёх недель.

Наравне с улицей Тимирязева в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включили проспект Вагоностроителей, работы на нём стартовали недавно. До середины сентября подрядчику нужно будет полностью заменить старые поребрики, асфальтовое покрытие автодороги и отремонтировать заезды во дворы. В рамках муниципального контракта уже отремонтирован тротуар по нечётной стороне улицы.