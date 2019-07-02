Имена победителей премии «Медиа-менеджер России» назовут 4 июля

Всего премия вручается в 10 номинациях среди 23 категорий. В этом году на премию номинированы главный редактор RT Маргарита Симоньян, генеральный директор медиахолдинга 1st MediaInvest Федор Щербаков, управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью ООО «УК «РОСНАНО» Елена Санарова, генеральный директор ООО «Газпром - Медиа» Екатерина Веселкова, а также другие выдающиеся медийные деятели, сообщает издание «Новые известия».

В 2019 году поддержку премии оказали 62 организации, среди которых присутствуют и общественные организации, СМИ, коммерческие компании.

Генеральный директор телекомпании «Мастер решений» Анна Кременецкая отметила уникальность премии «Медиа-менеджер России». По ее словам, это ключевая награда, которая вручается настоящим профессионалам медиабизнеса.

Директор по внешним связям и коммуникациям компании “Coca-Cola HBC Россия” Ирина Архипова отметила, что совместная работа с организаторами национальной премии «Медиа-менеджер России» - это настоящее признание в своей стране. Она подчеркнула, что мероприятие помогает разрешить ключевые для медиа сообщества задачи в области коммуникации с другими представителями бизнеса, а также общества и государства.

Генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория» Петр Романишин поддержал идею о том, что талантливых представителей медиа необходимо поддерживать.