Мэр Нижнего Тагила предложил посадить дорожников в инвалидные коляски
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил пересадить дорожников Дзержинского района в инвалидные коляски. С такой инициативой мэр обратился к своим подписчикам в Instagram после сегодняшней встречи с общественником Александром Коченковым.
Как писало TagilCity.ru, 2 июля Владислав Пинаев встретился с известным в городе инвалидом-общественником, который просил президента России Владимира Путина перед «Прямой линией» отремонтировать спортивную площадку в микрорайоне Девятый посёлок. Его вопрос в программе не прозвучал, но глава города решил помочь молодому человеку реализовать свою мечту — привести в порядок поле, на котором он тренирует молодёжь, а также проводит для детей турниры по футболу и баскетболу. Пинаев обещал включить площадку в программу благоустройства городской среды на 2020 год и дал поручение МУП «Тагилгражданпроект» подготовить проектную документацию для заявки.
Также в своём посте Владислав Пинаев предложил дорожникам проехать по микрорайону на инвалидной коляске, чтобы они «оценили свою работу». По словам мэра, улица Котовского, на которой живёт Коченков, вся в ямах, инвалидная коляска не выдерживает, а до ближайшего магазина на ней приходится добираться около часа.
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Сильные духом вдохновляют. Знакомьтесь, это Александр. Когда узнал его жизненную историю, для меня эта встреча была обязательной и очень важной. Саша показал площадку, где организует детские спортивные турниры, День посёлка. В одиночку добивается ремонта этой территории, составляет сметы, заявки на гранты. Не жалуется на обстоятельства и не ноет. Идет к цели. У меня такие люди вызывают уважение. ⠀ Договорились, что будем включать площадку в программу благоустройства городской среды на 2020 год. Но сначала надо сделать проект, чтобы в ноябре представить его с заявкой. Дал поручения главе района и Тагилгражданпроекту. А в августе с удовольствием поддержу турнир Саши, пока он пройдет на площадке педколледжа. И название подходящее «Цени то, что есть!» ⠀ Поговорили и о доступной среде. Улица Котовского, где он живет, вся в ямах, инвалидная коляска не выдерживает, да и до ближайшего магазина приходится добираться по такой дороге около часа. Решим. На месте возникла идея – посадить в инвалидные кресла подрядчиков и проехать по дорогам. Пусть сами оценят свою работу! Поддерживаете? ⠀ Кстати, с удивлением узнал, что Саша еще и тренер любительской баскетбольной команды. Удачи, Александр, и на связи! #нижнийтагил
Публикация от Владислав Пинаев (@pinaev_vladislav)