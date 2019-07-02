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#домахорошо
Мэр Нижнего Тагила предложил посадить дорожников в инвалидные коляски
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэр Нижнего Тагила предложил посадить дорожников в инвалидные коляски

Сегодня, 19:04ОбществоФото: Инстаграм Владислава Пинаева
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