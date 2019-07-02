Мэр Нижнего Тагила предложил посадить дорожников в инвалидные коляски

Как писало TagilCity.ru, 2 июля Владислав Пинаев встретился с известным в городе инвалидом-общественником, который просил президента России Владимира Путина перед «Прямой линией» отремонтировать спортивную площадку в микрорайоне Девятый посёлок. Его вопрос в программе не прозвучал, но глава города решил помочь молодому человеку реализовать свою мечту — привести в порядок поле, на котором он тренирует молодёжь, а также проводит для детей турниры по футболу и баскетболу. Пинаев обещал включить площадку в программу благоустройства городской среды на 2020 год и дал поручение МУП «Тагилгражданпроект» подготовить проектную документацию для заявки.