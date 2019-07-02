Мэр Нижнего Тагила пообещал построить спортплощадку, о которой просили Путина
Сегодня, 14:30ОбществоФото: личная страница ВКонтакте Александра Коченкова
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с общественником Александром Коченковым, который просил президента России Владимира Путина отремонтировать спортивную площадку в микрорайоне Девятый посёлок. По итогам разговора глава города пообещал осуществить идею Коченкова.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам общественника, они с Пинаевым также договорились о дальнейшем сотрудничестве.
С мэром встретились — будем сотрудничать. Мэр сказал, площадку построят. Будем там организовывать соревнования, развивать дальше, чтобы она просто так не стояла,рассказал Александр.
Также Александр отметил, что строки начала работ ему пока не сказали.
Площадка в проект войдет, её сделают. Сказали, что приедет организация составлять проект будущей площадки,сообщил Александр.
Напомним, Александр Коченков записал видеообращение к президенту России с просьбой отремонтировать спортивную площадку в микрорайоне «9-й посёлок». До президента послание замечено не дошло, однако о намерении встретиться с Коченковым заявил мэр Нижнего Тагила.
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