Мэр Нижнего Тагила пообещал построить спортплощадку, о которой просили Путина

По словам общественника, они с Пинаевым также договорились о дальнейшем сотрудничестве.

С мэром встретились — будем сотрудничать. Мэр сказал, площадку построят. Будем там организовывать соревнования, развивать дальше, чтобы она просто так не стояла,рассказал Александр.

Также Александр отметил, что строки начала работ ему пока не сказали.

Площадка в проект войдет, её сделают. Сказали, что приедет организация составлять проект будущей площадки,сообщил Александр.