Мусульмане Екатеринбурга рассчитывают на две новые мечети
Сегодня, 19:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Председатель «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов объяснил, что мечеть, которую собираются построить на улице Строителей, не заменит соборную мечеть, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Вице-губернатор региона Сергей Бидонько сегодня встретился с Наилем Шаймардановым. Для строительства мечети в Екатеринбурге мусульманам предложили участок земли в 1,5 гектара. Однако, по словам председателя «Уральского мухтасибата», построенная мечеть будет играть временную роль. Она будет районной и не сможет удовлетворить потребности всех мусульман столицы Урала и региона. По мнению Шаймарданова, соборная мечеть должна находиться в центре города.
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