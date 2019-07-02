Мусульмане Екатеринбурга рассчитывают на две новые мечети

Вице-губернатор региона Сергей Бидонько сегодня встретился с Наилем Шаймардановым. Для строительства мечети в Екатеринбурге мусульманам предложили участок земли в 1,5 гектара. Однако, по словам председателя «Уральского мухтасибата», построенная мечеть будет играть временную роль. Она будет районной и не сможет удовлетворить потребности всех мусульман столицы Урала и региона. По мнению Шаймарданова, соборная мечеть должна находиться в центре города.