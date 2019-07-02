Росавтодор разрабатывает новый ГОСТ для светофоров

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В 2019 году началась разработка нового регламента по обслуживанию светофоров, сообщают «Известия».
Новые правила разработает Росавтодор, они будут касаться сроков проверки, ремонта, обслуживания светофоров. В действующих нормативах не отражены правила содержания светофоров, а также отсутствует детальное описание ремонтных работ.
Предположительно, разработка новых стандартов займет от года до трех лет.
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