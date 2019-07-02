В Нижней Туре предприятие не выплатило 101 сотруднику зарплату на 5,2 млн рублей
Сегодня, 19:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижней Туре ООО «Городская энергосервисная компания» задолжала 101 работнику более 5,2 млн рублей зарплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Предприятие занимается оказанием услуг в сфере ЖКХ. С марта по май 2019 года организация не выплачивала сотрудникам заработную плату. Общий долг предприятия составил 5,2 млн рублей.
По требованию прокуратуры был установлен срок погашения задолженности, а также гендиректор и само предприятие оштрафованы на 40 тысяч рублей. Задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.
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