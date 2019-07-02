В Свердловской области «Партия пенсионеров» выдвинула в Госдуму главного нарколога
Стал известен ещё один кандидат на довыборы в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу. Кандидатом от «Партии пенсионеров» стал главный нарколог Свердловской области, начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин, сообщает Ура.ру.
Забродин пока что не прокомментировал своё выдвижение на довыборы. Он обещал журналистам, что выступит с официальным заявлением на следующей неделе. Отмечается, что Забродин имеет реальные шансы возглавить отделение «Российской партии пенсионеров» в Свердловской области.
Тем временем первым официальным зарегистрированным кандидатом стал бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук, которого выдвинула «Партия роста». Известно, что конкуренцию Капчуку и Забродину планируют составить бывший биатлонист Антон Шипулин (партия «Единая Россия»), экскаваторщик Габбас Даутов («КПРФ»), общественница Евгения Чудновец («ЛДПР»), фельдшер Алексей Коровин (партия «Справедливая Россия») и учительница физики Ирина Скачкова (партия «Яблоко»).
Довыборы пройдут 8 сентября 2019 года.