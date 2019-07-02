В Свердловской области «Партия пенсионеров» выдвинула в Госдуму главного нарколога

Забродин пока что не прокомментировал своё выдвижение на довыборы. Он обещал журналистам, что выступит с официальным заявлением на следующей неделе. Отмечается, что Забродин имеет реальные шансы возглавить отделение «Российской партии пенсионеров» в Свердловской области.