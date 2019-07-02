В Свердловской области пьяный депутат справил нужду посреди улицы
Пьяный депутат думы города Артемовский Сергей Юсупов решил помочиться на улице, однако был задержан полицейскими, сообщает Ура.ру.
Сотрудники полиции составили на депутата административный протокол, после чего суд назначил мужчине 500 рублей штрафа.
В настоящий момент материалы дела готовят для передачи в Следственный комитет, чтобы возбудить уголовное дело за оскорбление полицейских и оказание им сопротивления.
По словам сотрудников полиции, депутат матерился и не хотел проследовать за ними. Сергей Юсупов упоминал во время угроз свою мать, которая является председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского.
Материалы дела также направили в гордуму для рассмотрения с точки зрения этики.
Сам депутат сообщил изданию, что действительно был пьян, но сопротивления не оказывал. По его словам, он отказался от медосвидетельствования, на что полицейские надели на него наручники и повалили на землю, затем погрузили в уазик и повезли в приемный покой.
Там я опять отказался от освидетельствования, так как был в шоке от их действий. Меня опять повалили на землю, надели наручники, запихали в багажник и повезли в отдел. Там составили протокол, сказал Юсупов.
По словам депутата, врачи зафиксировали у него следы от наручников и содранную на коленях кожу. Юсупов считает, что полицейские превысили свои полномочия.