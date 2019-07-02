В Свердловской области пьяный депутат справил нужду посреди улицы

Сотрудники полиции составили на депутата административный протокол, после чего суд назначил мужчине 500 рублей штрафа.

В настоящий момент материалы дела готовят для передачи в Следственный комитет, чтобы возбудить уголовное дело за оскорбление полицейских и оказание им сопротивления.

По словам сотрудников полиции, депутат матерился и не хотел проследовать за ними. Сергей Юсупов упоминал во время угроз свою мать, которая является председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского.

Материалы дела также направили в гордуму для рассмотрения с точки зрения этики.

Сам депутат сообщил изданию, что действительно был пьян, но сопротивления не оказывал. По его словам, он отказался от медосвидетельствования, на что полицейские надели на него наручники и повалили на землю, затем погрузили в уазик и повезли в приемный покой.

Там я опять отказался от освидетельствования, так как был в шоке от их действий. Меня опять повалили на землю, надели наручники, запихали в багажник и повезли в отдел. Там составили протокол, сказал Юсупов.