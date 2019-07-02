Вопрос о проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге решится 2 июля

Презентация заявки состоится в Неаполе. Представители Екатеринбурга расскажут о спортивных сооружениях, Деревне Универсиады, бюджете спортивного события и перспективах региона. Представлять Екатеринбург будут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.