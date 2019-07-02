Вопрос о проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге решится 2 июля
Сегодня, 09:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 2 июля, исполком FISU рассмотрит заявку Екатеринбурга на право принимать Универсиаду-2023, сообщает ТАСС.
Презентация заявки состоится в Неаполе. Представители Екатеринбурга расскажут о спортивных сооружениях, Деревне Универсиады, бюджете спортивного события и перспективах региона. Представлять Екатеринбург будут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.
Ранее комиссия FISU посетила Екатеринбург и высоко оценила шансы города получить возможность принимать международное событие. На сайте правительства региона были опубликованы результаты опроса, согласно которым 93% респондентов поддерживают идею проведения Универсиады в столице Урала.
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