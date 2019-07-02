Юрий Юдин обжаловал приговор за истязание детей

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Адвокат Юрия Юдина обжаловал приговор Пригородного райсуда, жалобу подало и управление соцполитики по Нижнему Тагилу и Пригородному району, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Суд направит жалобы участникам судебного разбирательства, после чего будет предоставлен срок для принесения возражений. Если стороны принесут возражения, им направят встречные извещения, после чего дело будет передано в Свердловский облсуд.
Напомним, совладельца провайдера «Планета» Юрия Юдина приговорили к четырем годам условно с испытательном сроком три года. Его признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».
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