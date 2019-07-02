Юрий Юдин обжаловал приговор за истязание детей

Суд направит жалобы участникам судебного разбирательства, после чего будет предоставлен срок для принесения возражений. Если стороны принесут возражения, им направят встречные извещения, после чего дело будет передано в Свердловский облсуд.

Напомним, совладельца провайдера «Планета» Юрия Юдина приговорили к четырем годам условно с испытательном сроком три года. Его признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».