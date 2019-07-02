Житель Екатеринбурга приговорен к двум годам колонии за незаконную рубку леса
Сегодня, 15:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Екатеринбуржец Сергей Маринин признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Суд установил, что в мае и июне прошлого года подсудимый с привлечением наемных рабочих осуществил незаконную рубку деревьев. Рабочие не были осведомлены о преступных намерениях Маринина. В результате было вырублено 111 деревьев, из которых 105 — породы «сосна», одна осина и пять берез. Подсудимый вывез древесину на лесовозах и распорядился по своему усмотрению. Своими действиями он причинил вред лесному фонду России на сумму свыше четырех миллионов рублей.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Маринина виновным и приговорил его к двум годам колонии общего режима со взысканием причиненного материального вреда в полном объеме и конфискацией орудия преступления (бензопилы).
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