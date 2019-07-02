Житель Екатеринбурга приговорен к двум годам колонии за незаконную рубку леса

Суд установил, что в мае и июне прошлого года подсудимый с привлечением наемных рабочих осуществил незаконную рубку деревьев. Рабочие не были осведомлены о преступных намерениях Маринина. В результате было вырублено 111 деревьев, из которых 105 — породы «сосна», одна осина и пять берез. Подсудимый вывез древесину на лесовозах и распорядился по своему усмотрению. Своими действиями он причинил вред лесному фонду России на сумму свыше четырех миллионов рублей.