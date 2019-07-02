Жители Екатеринбурга собирают деньги на строительство дороги

Растяжки с надписью «Сбор денег на ремонт дороги Чкалова — от Краснолесья до А. Вонсовского» появились 2 июля в микрорайоне УНЦ. Сбор средств ведет ТОС «Академический», жителям близлежащих домов необходимо собрать 30 тысяч рублей.

Как пояснил корреспондентам Е1 руководитель ТОСа Денис Каракоз, строительство дороги откладывалось уже несколько раз, то не могли найти подрядчика, то возникали другие препятствия. В конечном итоге, местные жители решили отремонтировать дорогу сами.

Сейчас участок выложен строительными плитами, между тем, новая дорога сможет существенно улучшить транспортную ситуацию в микрорайоне, считают екатеринбуржцы.