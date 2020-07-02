Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий заразился коронавирусом
Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Генеральный директор АО «Недвижимость — Урал», депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Крицкий заразился новой коронавирусной инфекцией, сообщает ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Собеседник издания в компании АО «Недвижимость — Урал» заявил, что Крицкий удовлетворительно себя чувствует, находится на изоляции. Более того, сообщается, что депутат сдал тест на COVID-19 после появления у него симптомов ОРВИ.
Пресс-служба гордумы сообщила ЕАН о том, что на данный момент в срочном порядке проверяются служащие аппарата Думы, а также занимаются обзванивают депутатов, находящихся в отпусках с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Напомним, ранним утром сегодняшнего дня скончалась депутат гордумы Елена Дерягина из-за проблем с сердцем, однако же сообщается, что медики подозревали у чиновницы COVID-19.
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