Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий заразился коронавирусом

Собеседник издания в компании АО «Недвижимость — Урал» заявил, что Крицкий удовлетворительно себя чувствует, находится на изоляции. Более того, сообщается, что депутат сдал тест на COVID-19 после появления у него симптомов ОРВИ.

Пресс-служба гордумы сообщила ЕАН о том, что на данный момент в срочном порядке проверяются служащие аппарата Думы, а также занимаются обзванивают депутатов, находящихся в отпусках с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции нового типа.