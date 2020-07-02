Екатеринбургская епархия подтвердила незаконное получение сана отцом Сергием

25 декабря 2001 года он был рукоположен в сан пресвитера архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием. Кроме того, епархия не имеет подтверждения, что рукоположение Романова в сан священника было одобрено патриархом Московским и всея Руси Алексием II. В личном деле отсутствует справка о судимости и нет упоминания статьи, по которой Сергий был осужден.

В пресс-службе добавили, что убийство является абсолютным препятствием к рукоположению и исключений из данного правила не имеется.

Ранее отец Сергий рассказывал в одном из обращений, что покаялся в совершенных и деяниях, построил храм в честь Святителя Николая в ИК-13 в Нижнем Тагиле. После этого он подал прошение патриарху об освещении того храма.