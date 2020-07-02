Екатеринбургская епархия подтвердила незаконное получение сана отцом Сергием
Екатеринбургская епархия подтвердила, что создатель Среднеуральского женского монастыря, скандальный отец Сергий стал священником незаконно, пишет Ура.ру.
25 декабря 2001 года он был рукоположен в сан пресвитера архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием. Кроме того, епархия не имеет подтверждения, что рукоположение Романова в сан священника было одобрено патриархом Московским и всея Руси Алексием II. В личном деле отсутствует справка о судимости и нет упоминания статьи, по которой Сергий был осужден.
В пресс-службе добавили, что убийство является абсолютным препятствием к рукоположению и исключений из данного правила не имеется.
Ранее отец Сергий рассказывал в одном из обращений, что покаялся в совершенных и деяниях, построил храм в честь Святителя Николая в ИК-13 в Нижнем Тагиле. После этого он подал прошение патриарху об освещении того храма.
Отец Сергий был лишен права проведения проповедей после того, как он призвал верующих не соблюдать самоизоляция, а также заявил, что коронавируса не существует. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а также его обвинили в распространении фейковой информации. В ответ схиигумен сместил настоятельницу монастыря, забрав управление себе, а также призвал митрополита Кирилла уйти в отставку. Завтра, 3 июля состоится третье заседание церковного судьба, на котором будет принято решение по поводу дальнейшей судьбы Сергия. Напомним, что с первого заседания он ушел, а на второе — не явился.