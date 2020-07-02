Инкерманский монастырь принял участие в православной ярмарке Нижнего Тагила

Открытие VI Православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России», которая состоялась в прошедший вторник, началось с молебена «На начало благого дела» у иконы блаженной Матроны Московской. Он был совершен епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением совместно с протоиереем Геннадием Ведерниковым и священником Григорием Елохиным.

После завершения молебна епископ Евгений отметил, что открытие ярмарки является добрым знаком, показывающим, что «господь возвращает нам свою милость».

В этом году в проекте смогли принять участие не все желающие, так как вопрос безопасности из-за коронавируса стал определяющим.

Однако многие участники присутствовали. Среди них — представители крупнейших храмов, монастырей, в том числе древнейший Инкерманский мужской монастырь (г. Севастополь). Для первых монахов храмом и кельями стали пещеры, появившиеся в результате выработки белого известняка. Кроме того, на ярмарке присутствуют представители Николо-Шартомской обители (Ивановская область), создание которого относят к XIII веку.