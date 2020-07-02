Массовое заражение COVID-19 гостей на уральской свадьбе вылилось в уголовное дело
Сегодня, 23:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту заражения 28 человек коронавирусом после участия в церемонии бракосочетания, сообщается на сайте ведомства.
Сюжеты: Коронавирус
Прокурором были направлены материалы в органы предварительного расследования. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Речь идет о свадьбе, которая прошла в Камышлове. У одного из гостей был подтвержден коронавирус, и он заразил всех присутствующих. В результате в больнице Екатеринбурга скончалась 60-летняя женщина, заразившаяся на свадьбе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев был возмущен поведением граждан.
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