Массовое заражение COVID-19 гостей на уральской свадьбе вылилось в уголовное дело

Прокурором были направлены материалы в органы предварительного расследования. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Речь идет о свадьбе, которая прошла в Камышлове. У одного из гостей был подтвержден коронавирус, и он заразил всех присутствующих. В результате в больнице Екатеринбурга скончалась 60-летняя женщина, заразившаяся на свадьбе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев был возмущен поведением граждан.