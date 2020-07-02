На Урале осудили мужчину убившего ножом назвавшего себя «блатным» знакомого
Сегодня, 16:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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К девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима Верхнесалдинский районный суд приговорил 52-летнего горожанина, признанного виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Сообщается, что в обвиняемый в начале августа прошлого года распивал алкогольные напитки в компании знакомых в квартире на улице Энгельса в Верхней Салде.
С одним из знакомых у мужчины возникла конфликтная ситуация на почве того, что знакомый называл себя «блатным» и «смотрящим». Подсудимому это не нравилось, после чего он взял нож и нанес им удар своему оппоненту в область шеи, вследствие чего тот моментально скончался.
В Главном следственном управлении по Свердловской области отметили, что приговор суда вступил в законную силу.
Ранее под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинске 29-летнего мужчину во время драки ударили ножом, в результате чего он скончался. Подозреваемый в убийстве был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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