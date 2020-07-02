На Урале осудили мужчину убившего ножом назвавшего себя «блатным» знакомого

Сообщается, что в обвиняемый в начале августа прошлого года распивал алкогольные напитки в компании знакомых в квартире на улице Энгельса в Верхней Салде.

С одним из знакомых у мужчины возникла конфликтная ситуация на почве того, что знакомый называл себя «блатным» и «смотрящим». Подсудимому это не нравилось, после чего он взял нож и нанес им удар своему оппоненту в область шеи, вследствие чего тот моментально скончался.

В Главном следственном управлении по Свердловской области отметили, что приговор суда вступил в законную силу.