Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин рассказал, что очень гордится нашим городом. Он назвал 2 июля особой датой для Нижнего Тагила.

Конечно, это было для многих тагильчан заветным желанием, особенно, старшего поколения, которое помнит годы Великой Отечественной войны. И когда президент объявил, что Нижнему Тагилу присвоено звание «Города трудовой доблести», конечно, распирала гордость за Нижний Тагил. 2 июля будет особенной датой для города, и мы будем гордиться, рассказал TagilCity.ru Вячеслав Горячкин.

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин выразил благодарность каждому тагильчанину, который принял участие в «борьбе» за звание «Города трудовой доблести».

Сегодня принято решение о присвоении 20 городам звания «Город трудовой доблести. Безусловно, нам всем отрадно, в том числе и мне, как коренному тагильчанину, что в этот список заслуженно попал Нижний Тагил. Много уже сегодня сделано обращений. Я думаю, каждый понимает тот вклад, который наши предки внесли в победу, даже не принимая участия в боевых действиях. Они ковали победу здесь, в Нижнем Тагиле. Я хочу поблагодарить каждого тагильчанина, принявшего участие в борьбе за звание «Города трудовой доблести», сказал TagilCity.ru депутат Алексей Балыбердин.

Общественник и эколог Андрей Волегов, полностью согласен с тем, что Нижний Тагил получил данное звание.

То, что город Нижний Тагил заслуживает звание «Города трудовой доблести», с этим полностью согласен. Именно Нижний Тагил ковал победу на колёсах — гусеницах с пушками, которые рвались в бой и были первых рядах в боевых действиях. Мой дед приехал из Харькова вместе с заводом танкостроительным, и здесь в годы войны работал начальником смены в цехе 130, который занимался сборкой танков. Также обе мои бабушки получили медали «За работу в тылу», одна из них работала на Уралхимпласте. Второй дедушка воевал, и получил Орден Красной Звезды. Наши предки внесли немалый вклад для Победы в ВОВ. Я думаю, следует отметить город труженик — Нижний Тагил, и его жителей, не жалевших себя и всего во имя Победы, и благополучной жизни нас с Вами — потомков Героев и тружеников тыла, рассказал TagilCity.ru общественник, эколог Андрей Волегов.