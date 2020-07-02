Число заболевших коронавирусом в Свердловской области достигло 13,2 тысячи человек

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в столице региона, где заболели 92 жителя. Всего да данный момент в регионе официально зарегистрировано 13 272 случая заболевания COVID-19.

Состояние 148 пациентов врачи оценивают как тяжелое: 116 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в их числе 56 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число пациентов, находящихся в состоянии средней степени тяжести, достигло отметки 695. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.