СК отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства екатеринбуржца бойцами СОБР

Адвокат семьи Алексей Бушманов получил ответ, где сказано, что второй отдел по расследованию особо важных дел не усмотрел признаков преступления в обстоятельствах гибели мужчины.

Кроме того, там отметили, что все доводы из обращения будут проверены в ходе расследования другого уголовного дела, которое возбуждено в отношении Владимира Таушанкова. Он подозревается в применении насилия в отношении силовиков.