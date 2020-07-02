СК отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства екатеринбуржца бойцами СОБР
СУ СКР по Свердловской области отказался возбуждать уголовное дело по заявлению родителей жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который был убит бойцами СОБР Росгвардии во время штурма квартиры, сообщает Znak.
Адвокат семьи Алексей Бушманов получил ответ, где сказано, что второй отдел по расследованию особо важных дел не усмотрел признаков преступления в обстоятельствах гибели мужчины.
Кроме того, там отметили, что все доводы из обращения будут проверены в ходе расследования другого уголовного дела, которое возбуждено в отношении Владимира Таушанкова. Он подозревается в применении насилия в отношении силовиков.
Напомним, Владимир Таушанков погиб во время штурма его квартиры. Он был ликвидирован бойцами СОБР. Причиной штурма стала попытка похищения молодым человеком четырех рулонов обоев в строительном магазине. Силовики утверждают, что действовали в рамках полномочий, а также что мужчина сам угрожал правоохранителям ножом и предметом, похожим на автомат.