Скандальный схиигумен Сергий назвал условия своего присутствия на церковном суде
Опальный схиигумен Сергий назвал условия, при выполнении которых он будет присутствовать на заседании церковного суда, сообщает 66.RU.
Он требует, чтобы в заседании принимал участие некий Эдуард Ходос. Этот мужчина позиционирует себя евреем, писателем и блогером. Кроме того, Сергий приглашает на суд всех соратников.
Сам православный верующий Эдуард Ходос попросил Екатеринбургскую епархию разрешить ему участвовать в церковном суде по судьбе схиигумена Сергия (Романова). Он предлагает свои услуги в качестве «эксперта и свидетеля».
Кроме того, схиигумен отправил митрополиту Кириллу письмо, где заявил, что без Ходоса и других заседание будет «самосудом».
Эдуард Ходос является блогером и писателем, известным в узких кругах. В прошлом он якобы был главой харьковской общины, его благословили два доллара, но потом он уверовал в Христа и принял православие. В последнем видео он утверждает, что за ситуацией в Среднеуральском монастыре следит нью-йоркская штаб-квартира Машиаха — то есть государя-Мессии в иудаизме.
По его мнению, все предъявленные Сергию обвинения являются ширмой. В действительности ему объявила войну иудейская ультраортодоксальная секта «Хаббад».
Схиигумен Сергий известен скандальными проповедями. Он проклял всех сторонников изоляции, поддерживающих закрытие храмов, а также призвал граждан выходить на улицы, заявив, что коронавируса не существует. После таких заявлений ему было запрещено проповедовать, однако он все равно продолжает делать это. Два заседания церковного суда уже прошли. С первого схиигумен сбежал, а на второе — не явился.