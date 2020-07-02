Скандальный схиигумен Сергий назвал условия своего присутствия на церковном суде

Он требует, чтобы в заседании принимал участие некий Эдуард Ходос. Этот мужчина позиционирует себя евреем, писателем и блогером. Кроме того, Сергий приглашает на суд всех соратников.

Сам православный верующий Эдуард Ходос попросил Екатеринбургскую епархию разрешить ему участвовать в церковном суде по судьбе схиигумена Сергия (Романова). Он предлагает свои услуги в качестве «эксперта и свидетеля».

Кроме того, схиигумен отправил митрополиту Кириллу письмо, где заявил, что без Ходоса и других заседание будет «самосудом».

Эдуард Ходос является блогером и писателем, известным в узких кругах. В прошлом он якобы был главой харьковской общины, его благословили два доллара, но потом он уверовал в Христа и принял православие. В последнем видео он утверждает, что за ситуацией в Среднеуральском монастыре следит нью-йоркская штаб-квартира Машиаха — то есть государя-Мессии в иудаизме.

По его мнению, все предъявленные Сергию обвинения являются ширмой. В действительности ему объявила войну иудейская ультраортодоксальная секта «Хаббад».