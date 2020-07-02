В Нижнем Тагиле в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» пройдёт салют
Сегодня, 18:47ОбществоФото: сообщество ТТ-Нижний Тагил во ВКонтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» пройдёт праздничный салют. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Он отметил, что мероприятия планировались заранее на случай присвоения звания.
Но в честь присвоения звания будет дан праздничный салют. Точное время и дату мэр не уточнил.
Сегодня Владимир Путин во время совещания оргкомитета «Победа» объявил, что Нижнему Тагилу будет присвоено звание. Кроме того, его получат ещё 19 городов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей