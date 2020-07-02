В России количество зараженных коронавирусом превысило 661 тысячу человек
Сегодня, 13:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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За минувшие сутки в стране удалось выявить 6760 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 83 субъектах, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Среди 6760 заболевших, 2167 (32,1%) оказались контактными лицами без клинических проявлений заболевания. Оперативный штаб напоминает, что всего на данный момент в России выявлено 661 165 заболевших во всех 85 регионах. Скончались за минувшие сутки 147 пациентов. Всего же от COVID-19 умерли 9683 человека.
Однако из российских больниц за 1 июля были выписано 6047 пациентов, в то время, как количество всего излечившихся россиян увеличилось до 428 978 человек.
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