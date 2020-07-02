В России количество зараженных коронавирусом превысило 661 тысячу человек

Среди 6760 заболевших, 2167 (32,1%) оказались контактными лицами без клинических проявлений заболевания. Оперативный штаб напоминает, что всего на данный момент в России выявлено 661 165 заболевших во всех 85 регионах. Скончались за минувшие сутки 147 пациентов. Всего же от COVID-19 умерли 9683 человека.