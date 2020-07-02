За присвоение звания «Город трудовой доблести» проголосовали 235 тысяч тагильчан

Кроме того, были подведены итоги голосования и в Екатеринбурге. Там за присвоение звания городу проголосовали больше 400 тысяч человек.

Ожидается, что в ближайшее время президентом РФ Владимиром Путиным будет подписан указ о присвоении данного звания российским городам. На данный момент на него претендует 20 населенных пунктов.

Поддержать город можно было на участках для голосования по поправкам в Конституцию России. Для этого выдавались специальные бланки, где предлагалось написать ФИО и поставить подпись.

Как рассказали изданию в администрации Нижнего Тагила, результаты уже переданы на областной уровень и в администрацию президента РФ. Подписи собирались как на избирательных участках, так и в молодежных объединениях, и спортивных секциях.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что люди сами спрашивали, где можно проголосовать за «Город трудовой доблести».