Четырехметровый памятник появился на перевале Дятлова

Автор памятника — российский художник-авангардист Григорий Эмви рассказал, что на то, чтобы доставить скульптуру весом пол тонны на перевал, ушло больше суток.
Этот памятник — собирательный образ того, что на нашем пути по жизни могут возникнуть препятствия разного рода: от борьбы с природными катаклизмами, до проблем личностного характера. Никогда не сдавайтесь, потерпеть поражение можно за считанные секунды и буквально в паре шагов до успешной концовки, и как результат — ты теряешь все, написал Григорий на своей странице в Instagram.
Он отметил, что у каждого человека в жизни может случиться свой «перевал Дятлова» и важно справляться с невзгодами и преодолевать все препятствия.
Напомним, фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле.