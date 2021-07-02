Четырехметровый памятник появился на перевале Дятлова

В память о погибшей группе Дятлова художник-авангардист Григорий Эмви установил на перевале четырехметровую скульптуру. По его словам, памятник также символизирует несчастья и трудности, с которыми сталкивается человек.

Автор памятника — российский художник-авангардист Григорий Эмви рассказал, что на то, чтобы доставить скульптуру весом пол тонны на перевал, ушло больше суток. Этот памятник — собирательный образ того, что на нашем пути по жизни могут возникнуть препятствия разного рода: от борьбы с природными катаклизмами, до проблем личностного характера. Никогда не сдавайтесь, потерпеть поражение можно за считанные секунды и буквально в паре шагов до успешной концовки, и как результат — ты теряешь все, написал Григорий на своей странице в Instagram. Он отметил, что у каждого человека в жизни может случиться свой «перевал Дятлова» и важно справляться с невзгодами и преодолевать все препятствия. Фото: Григорий Эмви в Instagram Напомним, фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле. Фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter