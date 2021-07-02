Четырехметровый памятник появился на перевале Дятлова

Четырехметровый памятник появился на перевале Дятлова
Четырехметровый памятник появился на перевале Дятлова
Сегодня, 08:37ОбществоФото: Григорий Эмви в Instagram
В память о погибшей группе Дятлова художник-авангардист Григорий Эмви установил на перевале четырехметровую скульптуру. По его словам, памятник также символизирует несчастья и трудности, с которыми сталкивается человек.

Автор памятника — российский художник-авангардист Григорий Эмви рассказал, что на то, чтобы доставить скульптуру весом пол тонны на перевал, ушло больше суток.

Этот памятник — собирательный образ того, что на нашем пути по жизни могут возникнуть препятствия разного рода: от борьбы с природными катаклизмами, до проблем личностного характера. Никогда не сдавайтесь, потерпеть поражение можно за считанные секунды и буквально в паре шагов до успешной концовки, и как результат — ты теряешь все, написал Григорий на своей странице в Instagram.

Он отметил, что у каждого человека в жизни может случиться свой «перевал Дятлова» и важно справляться с невзгодами и преодолевать все препятствия.

Фото:Григорий Эмви в Instagram

Напомним, фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле.

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