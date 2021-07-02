Дело экс-схиигумена Сергия передано в суд

Обвинительное заключение по делу бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) утвердила Генеральная прокуратура РФ. Ему предъявлены обвинения в склонении к самоубийству, в нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий, в самоуправстве.

Расследование дела в отношении экс-схиигумена Сергия завершено, сообщает СК России. 30 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Романова и отправила его в Верховный суд для определения подсудности. Мы предполагаем, что ведомство будет просить рассматривать дело в Москве. Но, мы будем биться, чтобы дело рассматривали в Верхней Пышме,заявляет защитник бывшего схимонаха Павел Бабиков. Напомним, с мая 2020 года началась история экс-схимонаха Сергия. Причиной задержания Сергия стал очередной его видеоролик, опубликованный на YouTube-канале Всеволода Могучева. В нем он рассуждал о коронавирусе и обстановке в стране, подвергнув критике священников и правительство. На Урале проклявший сторонников закрытия храмов священник лишен наперстного креста

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