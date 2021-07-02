Дело экс-схиигумена Сергия передано в суд

Дело экс-схиигумена Сергия передано в суд
Дело экс-схиигумена Сергия передано в суд
Сегодня, 22:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Обвинительное заключение по делу бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) утвердила Генеральная прокуратура РФ. Ему предъявлены обвинения в склонении к самоубийству, в нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий, в самоуправстве.

Расследование дела в отношении экс-схиигумена Сергия завершено, сообщает СК России. 30 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Романова и отправила его в Верховный суд для определения подсудности.

Мы предполагаем, что ведомство будет просить рассматривать дело в Москве. Но, мы будем биться, чтобы дело рассматривали в Верхней Пышме,заявляет защитник бывшего схимонаха Павел Бабиков.

Напомним, с мая 2020 года началась история экс-схимонаха Сергия. Причиной задержания Сергия стал очередной его видеоролик, опубликованный на YouTube-канале Всеволода Могучева. В нем он рассуждал о коронавирусе и обстановке в стране, подвергнув критике священников и правительство.

Материалы по теме:
судобвинениегенпрокуратурасамоуправствосхиигумен Сергий
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы