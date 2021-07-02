Двое жителей Екатеринбурга стали миллионерами после выигрыша в лотерею

Олег Бабкин, который работает руководителем отдела уральского филиала транспортной пассажирской компании, приобрел билет в магазине, продающем алкогольную продукцию. Екатеринбуржец выбрал из пачки несколько билетов, один из которых и стал выигрышным. А 1369-м тираже «Русского Лото» мужчина получил 706,5 тысяч рублей.
Супруги Александр и Александра К. стали обладателями одного миллиона рублей по итогам того же розыгрыша. Александр принял решение подарить билет супруге, однако победительница еще не определилась, как распорядится деньгами, сообщает пресс-служба «Столото».
Максим Барков выиграл квартиру у моря стоимостью 1,6 миллиона рублей в 440-м тираже «Жилищной Лотереи». Билет ему подарила мама. Молодой человек оформил приз деньгами, поскольку в будущем планирует купить двухкомнатную квартиру.
Напомним, семья из Туринского района выиграла один миллион рублей в 1369-м тираже «Русского лото».