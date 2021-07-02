Двое жителей Екатеринбурга стали миллионерами после выигрыша в лотерею

Олег Бабкин, который работает руководителем отдела уральского филиала транспортной пассажирской компании, приобрел билет в магазине, продающем алкогольную продукцию. Екатеринбуржец выбрал из пачки несколько билетов, один из которых и стал выигрышным. А 1369-м тираже «Русского Лото» мужчина получил 706,5 тысяч рублей.