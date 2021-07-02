Двое жителей Екатеринбурга стали миллионерами после выигрыша в лотерею

Двое жителей Екатеринбурга стали миллионерами после выигрыша в лотерею
Двое жителей Екатеринбурга стали миллионерами после выигрыша в лотерею
Сегодня, 12:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жители Екатеринбурга стали победителями государственных лотерей. На троих они выиграли 3,3 миллиона рублей. Двое из них теперь стали миллионерами.

Олег Бабкин, который работает руководителем отдела уральского филиала транспортной пассажирской компании, приобрел билет в магазине, продающем алкогольную продукцию. Екатеринбуржец выбрал из пачки несколько билетов, один из которых и стал выигрышным. А 1369-м тираже «Русского Лото» мужчина получил 706,5 тысяч рублей.

Супруги Александр и Александра К. стали обладателями одного миллиона рублей по итогам того же розыгрыша. Александр принял решение подарить билет супруге, однако победительница еще не определилась, как распорядится деньгами, сообщает пресс-служба «Столото».

Максим Барков выиграл квартиру у моря стоимостью 1,6 миллиона рублей в 440-м тираже «Жилищной Лотереи». Билет ему подарила мама. Молодой человек оформил приз деньгами, поскольку в будущем планирует купить двухкомнатную квартиру.

Напомним, семья из Туринского района выиграла один миллион рублей в 1369-м тираже «Русского лото».

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