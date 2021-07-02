Единственное жилье у гражданина-банкрота впервые изъято по решению суда в России

Торги по продаже единственного жилья у гражданина-банкрота — жителя Екатеринбурга впервые прошли в России. Мужчина будет жить в квартире, которая в 5 раз меньше прежней — двухуровневой пятикомнатной квартиры площадью 147 квадратных метров в центре города.