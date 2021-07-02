Единственное жилье у гражданина-банкрота впервые изъято по решению суда в России

Единственное жилье у гражданина-банкрота впервые изъято по решению суда в России
Единственное жилье у гражданина-банкрота впервые изъято по решению суда в России
Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Элитного жилья лишился житель Екатеринбурга, задолжавший кредиторам свыше 21 миллиона рублей. По решению суда у него изъяли двухуровневую квартиру в столице Среднего Урала.

Торги по продаже единственного жилья у гражданина-банкрота — жителя Екатеринбурга впервые прошли в России. Мужчина будет жить в квартире, которая в 5 раз меньше прежней — двухуровневой пятикомнатной квартиры площадью 147 квадратных метров в центре города.

Екатеринбуржец задолжал банкам 21,4 миллиона рублей и в 2018 году был признан банкротом, сообщает «Коммерсант».

По решению суда элитное жилье заменили на однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра, так как у мужчины нет ни жены, ни детей, ни иждивенцев.

Этот случай может стать прецедентом для рассмотрения похожих дел в суде.

Напомним, суд освободил обанкротившегося сына екатеринбургского застройщика Игоря Плаксина от выплаты долгов. Такое решение было принято по завершению процедуры банкротства предпринимателя Михаила Плаксина.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
РоссиясудбанкротобществоквартираЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы