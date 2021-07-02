Летящие низко на землей истребители и град с неба. Итоги дня в Свердловской области

Жительницу Екатеринбурга отругали в «скорой помощи» за прививку от коронавируса. Женщина позвонила 03 и сообщила, что у нее поднялась высока температура после прививки от коронавируса. «Вы взрослые люди, о чем вы думаете, это же не прививка даже — это неизвестное вещество, зачем вы его себе ставите?», процитировала слова медиков женщина «ЕАН». По ее словам, после критики, она была соединена с другим врачом, которая порекомендовала не сбивать температуру, чтобы не мешать организму вырабатывать антитела.