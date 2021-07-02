Медперсонал массово возвращается в городскую больницу №1 Нижнего Тагила

Медперсонал массово возвращается в городскую больницу №1 Нижнего Тагила
Медперсонал массово возвращается в городскую больницу №1 Нижнего Тагила
Сегодня, 16:07Общество
Ушедшие после упразднения ковидных отделений весной 2021 года медики массово возвращаются на работу. Причиной тому стало перепрофилирование учреждения для предоставления помощи пациентам с коронавирусом.

Врачи и медицинские сестры направляются в Нижний Тагил не только из городов Свердловской области – Серова, Невьянска, Алапаевска, Екатеринбурга, но и из более отдаленных населенных пунктов. Больница уже пополнилась профессионалами из Омска, Пермского края, Дагестана.

В общей сложности в 2020-2021 годах на борьбу с СOVID-19 приняли 63 медработника. Самое большое число кадров набрали в ноябре-декабре 2020 года.

«Я пришел в ГБ № 1 на должность главврача в ноябре 2020 года, как раз когда отмечался пик заболеваемости. Болели в том числе и врачи, и сестры. Был большой кадровый дефицит. Медики трудились на износ в переполненном людьми стационаре. Тогда и запустили активную работу по поиску и привлечению медперсонала из других городов и субъектов РФ», - пояснил главный врач больницы Александр Павловских.

После закрытия ковидных отделений большая часть медперсонала вернулась на свои рабочие места в другие города. В стационаре есть и те, кто остался в Нижнем Тагиле и продолжает трудиться в медучреждении и по сей день.

«Третья волна нахлынула неожиданно и развивается очень стремительно. Пациенты более тяжелые и сложные. Но с учетом имеющегося опыта и наработанной базы медицинского персонала укомплектовать перепрофилированное учреждение было намного легче. Кроме приезжих врачей, набираем на работу выпускников медколледжа. К слову, наши врачи по уникальным для Горнозаводского округа технологиям (нейрохирургия, оториноларингология) круглосуточно предоставляют помощь на территории и вместе с коллективом Демидовской больницы - нашими коллегами и партнерами», - рассказал Павловских.

10 сотрудников из российских регионов уже начали исполнять свои обязанности в Нижнем Тагиле. В ГБ № 1 рассказали, что в ближайшие дни ожидают еще такое же число медработников.

Руководители медучреждения отмечают, что врачам, которые прибывают для постоянного трудоустройства, выделяют жилье в новых домах. Жилплощадь располагается в пешеходной доступности от стационара.

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