Минеева призвала арендодателей помочь коллегам

Минеева призвала арендодателей помочь коллегам
Минеева призвала арендодателей помочь коллегам
Сегодня, 22:46ОбществоФото: фрагмент видео
Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева написала в социальных сетях обращение к собственникам коммерческой недвижимости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в российской столице призвала арендодателей помочь ресторанному бизнесу: сделать скидку на аренду или в принципе отказаться от нее.

"Друзья, нам всем ясно, что сейчас, во время кризиса, в одиночку невозможно выжить. Более того, чтобы остаться на плаву и сохранить бизнес, необходима помощь. И не только от властей, но и от таких же бизнесменов. Именно поэтому я хочу обратиться к владельцам коммерческих помещений в российской столице: друзья, помогите своим коллегам!" - обратилась к предпринимательскому сообществу Татьяна Минеева в социальных сетях, пишет издание gorod55.ru.

Также бизнес-омбудсмен добавила, что множество арендодателей уже пошли навстречу, сделали большую скидку или вообще от нее отказались (при условии уплаты коммунальных платежей).

"Еще раз отмечу: необходимо договориться. Иначе у нас существует риск получить волну банкротств. Да и собственникам коммерческой недвижимости придется понести издержки: найти нового арендатора также нелегко", - сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве.

Следует сказать, что ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил в блоге, что с 28 июня ходить в заведения общественного питания смогут только переболевшие ковидом в течение последнего полугода или сделавшие вакцину люди. Помимо этого, можно будет посетить заведение при наличии отрицательного теста на COVID-19 на руках. При этом важно помнить, что срок действия теста составляет три дня.

Владельцам кафе, ресторанов и фуд-кортов придется ввести систему сканирования QR-кодов. Если фуд-корты не установят систему, не пропускающую людей без этих кодов, то не смогут принимать посетителей.

При этом, по словам Сергея Миронова, уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в Москве, эта противопандемийная мера может лишить столичные рестораны 90% гостей.

После этого ресторанное сообщество столицы обратилось к московским властям с просьбой на месяц сдвинуть сроки перехода заведений общественного питания на так называемый COVID-free формат. Миронов подчеркнул: рестораторы готовы работать в новом формате, однако они просто не успевают перестроиться к дате, которую обозначило правительство. Кроме того, они просят не выписывать штрафы при первом же нарушении по новым правилам, а начинать с предупреждений. Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева заверила, что также будет просить не применять сразу жесткие меры наказания, а штрафовать при втором или даже третьем нарушении.

Как отметила Минеева, "бизнес готов включиться в вакцинацию, однако необходимы методы и идеи, как избежать узких мест, которые, конечно, у каждой отрасли свои".

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