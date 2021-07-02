Минеева выразила поддержку закону об освобождении от НДС сферы общепита

Документ гласит, что для освобождения от НДС сразу должны быть реализованы следующие условия. Необходимо, чтобы размер доходов компании за год был не выше 2 млрд рублей, удельный годовой вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составлял минимум 70%, средняя сумма выплат в месяц и другого рода вознаграждений, начисленных компанией или ИП в пользу физлиц, была меньше суммы среднемесячной начисленной заработной платы во всех российских субъектах.