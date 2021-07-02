Минеева выразила поддержку закону об освобождении от НДС сферы общепита

Ранее документ об этом подписал Владимир Путин, сообщает Gorod 55.ru.
"Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории России оказание услуг общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание)", - говорится в тексте закона.
Документ гласит, что для освобождения от НДС сразу должны быть реализованы следующие условия. Необходимо, чтобы размер доходов компании за год был не выше 2 млрд рублей, удельный годовой вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составлял минимум 70%, средняя сумма выплат в месяц и другого рода вознаграждений, начисленных компанией или ИП в пользу физлиц, была меньше суммы среднемесячной начисленной заработной платы во всех российских субъектах.
Помимо этого, закон освободил компании сферы культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020-2021 годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС меры поддержки бизнеса со стороны регионов России (то есть субсидии и иные меры поддержки МСП, которые предоставляются субъектам предпринимательства на безвозмездной основе).
«Охарактеризую реакцию отрасли на принятие закона: «это стало истинным прорывом и поддержкой крупнейшей сферы, важной как для бизнеса, так и для населения». Я надеюсь, что вектор продолжится - готова начать обсуждение мер поддержки для сферы гостеприимства», - сказала столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.
Ранее она в соцсетях написала обращение к собственникам коммерческой недвижимости. Московский бизнес-омбудсмен порекомендовала арендодателям поддержать ресторанный бизнес, ввести скидку на аренду или совсем отказаться от нее.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин обязал собственников ресторанов и кафе ввести систему QR-кодов и допускать к посещению заведений только тех, кто уже перенес ковид в пределах полугода, а также вакцинированных.
При этом уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов сказал, что эта мера по профилактике распространения коронавируса, возможно, лишит московские рестораны 90% посетителей.