На 2,7 млрд незаконно вырублен лес директором национального парка под Талицей

Напомним, за взяточничество к штрафу в 600 тысяч рублей с лишением права занимать государственный и муниципальные должности в течение 3 лет приговорен лесничий из Нижних Серег. Мужчина выявил факт незаконной рубки леса и закрыл на это глаза за вознаграждение.