На 2,7 млрд незаконно вырублен лес директором национального парка под Талицей

На 2,7 млрд незаконно вырублен лес директором национального парка под Талицей
На 2,7 млрд незаконно вырублен лес директором национального парка под Талицей
Сегодня, 14:45ОбществоФото: Яндекс.Карты
Бывший директор национального парка «Припышминские боры» под Талицей осужден за организацию незаконной рубки леса на территории особо охраняемой территории. Ущерб был оценен в 2,7 миллиарда рублей.

Приговор по уголовному делу по статье 260 Уголовного кодекса РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) в отношении экс-директора ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры» Сергея Виноградова вынес Талицкий районный суд Свердловской области.

Мужчина признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ему присужден штраф — 300 тысяч рублей. Также Виноградов лишен права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на срок 2 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В общей сложности бывший директор национального парка вырубил на территории лесного фонда более 67,3 тысячи кубометров древесины.

По решению суда с него взыскан причиненный ущерб — свыше 2,7 миллиарда рублей.

Напомним, за взяточничество к штрафу в 600 тысяч рублей с лишением права занимать государственный и муниципальные должности в течение 3 лет приговорен лесничий из Нижних Серег. Мужчина выявил факт незаконной рубки леса и закрыл на это глаза за вознаграждение.

Материалы по теме:
Свердловская областьуголовное делоприговорДиректорущербобществовырубка лесапаркТалица
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы