На 2,7 млрд незаконно вырублен лес директором национального парка под Талицей

Приговор по уголовному делу по статье 260 Уголовного кодекса РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) в отношении экс-директора ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры» Сергея Виноградова вынес Талицкий районный суд Свердловской области.
Мужчина признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ему присужден штраф — 300 тысяч рублей. Также Виноградов лишен права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на срок 2 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В общей сложности бывший директор национального парка вырубил на территории лесного фонда более 67,3 тысячи кубометров древесины.
По решению суда с него взыскан причиненный ущерб — свыше 2,7 миллиарда рублей.
Напомним, за взяточничество к штрафу в 600 тысяч рублей с лишением права занимать государственный и муниципальные должности в течение 3 лет приговорен лесничий из Нижних Серег. Мужчина выявил факт незаконной рубки леса и закрыл на это глаза за вознаграждение.