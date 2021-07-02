Подготовка площадки к очистным работам проходит на Черноисточинском водохранилище

На данный момент была отсыпана временная дорога и технологический проезд под наземный пульпопровод для откачки отложений. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, это пластиковая труба, протяженность которой составит 2,4 километра. Теперь идет подготовка самой площадки: вырубаются деревья и кустарники, срезается растительный слой земли.
Сейчас укладывается первый слой, это геотекстиль, для того, чтобы в грунт не попадала вода и будет второй слой, это геомембрана,отметил Игорь Васильев.
В общей сложности на площади появится 315 геотуб, общая длинна — свыше 12 погонных километров. Планируется, что в 2021 году также начнутся основные работы — очистка донного участка площадью 74 гектара в районе впадения реки Чауж в Ушковскую канаву. Требуется извлечь грунт объемом 447 тысяч кубометров. Предполагается, что работы будут закончены в 2022 году, сообщает ТК «Телекон».
Работы по очистке Черноисточинского водохранилища проходят в рамках нацпроекта «Экология». На реализацию выделено свыше 440 миллионов рублей из федерального бюджета.
В следующем году подрядчик полностью готов приступить к очистке донных отложений в Черноисточинском пруду. И это радует, потому что мы от слов уже перешли к реальным делам,подчеркнул председатель постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы Денис Корякин.
Отмечается, что работы по восстановлению водохранилища контролируют депутаты Нижнетагильской городской думы.
Напомним, на заседании Нижнетагильской городской Думы глава города Владислав Пинаев зачитал доклад о результатах деятельности администрации Нижнего Тагила в 2020-м году.