Подготовка площадки к очистным работам проходит на Черноисточинском водохранилище

Подрядчик готов приступить к очистке Черноисточинского пруда от донных отложений, поскольку подготовительные работы почти завершены. На данный момент организуется необходимая площадка. Более двух часов выездная комиссия городской думы провела на водохранилище.

На данный момент была отсыпана временная дорога и технологический проезд под наземный пульпопровод для откачки отложений. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, это пластиковая труба, протяженность которой составит 2,4 километра. Теперь идет подготовка самой площадки: вырубаются деревья и кустарники, срезается растительный слой земли. Сейчас укладывается первый слой, это геотекстиль, для того, чтобы в грунт не попадала вода и будет второй слой, это геомембрана,отметил Игорь Васильев. В общей сложности на площади появится 315 геотуб, общая длинна — свыше 12 погонных километров. Планируется, что в 2021 году также начнутся основные работы — очистка донного участка площадью 74 гектара в районе впадения реки Чауж в Ушковскую канаву. Требуется извлечь грунт объемом 447 тысяч кубометров. Предполагается, что работы будут закончены в 2022 году, сообщает ТК «Телекон». Работы по очистке Черноисточинского водохранилища проходят в рамках нацпроекта «Экология». На реализацию выделено свыше 440 миллионов рублей из федерального бюджета. В следующем году подрядчик полностью готов приступить к очистке донных отложений в Черноисточинском пруду. И это радует, потому что мы от слов уже перешли к реальным делам,подчеркнул председатель постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы Денис Корякин. Отмечается, что работы по восстановлению водохранилища контролируют депутаты Нижнетагильской городской думы. Видео: ТК "Телекон" Напомним, на заседании Нижнетагильской городской Думы глава города Владислав Пинаев зачитал доклад о результатах деятельности администрации Нижнего Тагила в 2020-м году. Владислав Пинаев отчитался о проделанной работе в 2020-м году

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