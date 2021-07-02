Пользователи второй день жалуются на сбои сайта Госуслуг

Пользователи второй день жалуются на сбои сайта Госуслуг
Пользователи второй день жалуются на сбои сайта Госуслуг
Сегодня, 14:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сайт Госуслуг второй день не может справиться с наплывом посетителей. Об этом сообщают пользователи. Пытаясь зайти на ресурс, они видят информационное оповещение.

В уведомление говорится, что на данный момент свыше 500 тысяч пользователей заказывают услуги. Ниже расположен таймер, который отсчитывает тридцать минут. По истечении этого времени пользователь видит ссылку, которую нужно будет нажать для того, чтобы перейти на Госуслуги.

1 июня на сайте уже происходил подобный сбой. Об этом TagilCity.ru рассказала пользователь Анна.

Сегодня утром тоже работал, но глючил, у меня не получилось заполнить. Обвалился он часа полтора назад,отметила Анна.

Мобильное приложение также не позволяет воспользоваться ресурсом. Пользователям выскакивает уведомление, которое гласит, что сервис временно недоступен.

Фото:скриншот с портала Госуслуг

Напомним, 1 июля на сайте Госуслуг стало возможно подать заявление на новые выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет, а также будущих мам.

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