Президенту РФ пожаловались на возможный коллапс медицины в Свердловской области

Президенту РФ пожаловались на возможный коллапс медицины в Свердловской области
Президенту РФ пожаловались на возможный коллапс медицины в Свердловской области
Сегодня, 15:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Служащие МИАЦ полагают, что в Свердловской области есть возможность коллапса медицины в связи с реорганизацией учреждения с увольнением почти 200 сотрудников. Уволенные работники составили жалобу и отправили её президенту России, главе Минздрава РФ и губернатору Свердловской области.

В жалобе указывается, что 196 сотрудников после перевода в дальнейшем будут отправлены на учёт в Екатеринбургский центр занятости. Также подмечено, что трудоустроены в институт после устранения учреждения будут только 42 сотрудника, из-за чего, вероятно, может быть частичная или полная невозможность оказания медицинских услуг населению, пишет Ура.ру.

Кроме того, после реорганизации может значительно пострадать техническая поддержка систем здравоохранения. Так, например, особенно пострадают выдачи детского питания и путёвок в лечебно-оздоровительные учреждения, а также системы высокотехнологичной медицинской помощи. По словам сотрудников, написавших жалобу, граждане, имеющие льготы, не смогут своевременно получать лекарства.

Напомним, в конце ноября 2020 года в Нижнем Тагиле из-за перевода скорой помощи на аутсорсинг появился приказ об увольнении части работников с 1 февраля 2021 года. Также планировалось сократить и штатные единицы фельдшеров в Нижнем Тагиле, посёлках Уралец, Новоасбест и Горноуральский, а также селе Петрокаменское.

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