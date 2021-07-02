Президенту РФ пожаловались на возможный коллапс медицины в Свердловской области

Служащие МИАЦ полагают, что в Свердловской области есть возможность коллапса медицины в связи с реорганизацией учреждения с увольнением почти 200 сотрудников. Уволенные работники составили жалобу и отправили её президенту России, главе Минздрава РФ и губернатору Свердловской области.

В жалобе указывается, что 196 сотрудников после перевода в дальнейшем будут отправлены на учёт в Екатеринбургский центр занятости. Также подмечено, что трудоустроены в институт после устранения учреждения будут только 42 сотрудника, из-за чего, вероятно, может быть частичная или полная невозможность оказания медицинских услуг населению, пишет Ура.ру. Кроме того, после реорганизации может значительно пострадать техническая поддержка систем здравоохранения. Так, например, особенно пострадают выдачи детского питания и путёвок в лечебно-оздоровительные учреждения, а также системы высокотехнологичной медицинской помощи. По словам сотрудников, написавших жалобу, граждане, имеющие льготы, не смогут своевременно получать лекарства. Напомним, в конце ноября 2020 года в Нижнем Тагиле из-за перевода скорой помощи на аутсорсинг появился приказ об увольнении части работников с 1 февраля 2021 года. Также планировалось сократить и штатные единицы фельдшеров в Нижнем Тагиле, посёлках Уралец, Новоасбест и Горноуральский, а также селе Петрокаменское. «Мы сделали выводы»: Куйвашев рассказал об изменениях в медицине после коронавируса

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