Причины отсутствия доступа к «Госуслугам» у свердловчан назвал Минцифра

Сбой в работе портала случился на территории всей России. Сервис выдаёт ошибку и предлагает подождать от 5 до 30 минут.
Как сообщили в Министерстве цифрового развития России, проблемы с работой сайта связаны не с большим количеством посетителей, а с работами по введению новых сервисов, поэтому «Госуслуги» могут быть временно недоступны.
Напомним, в июне 2021 года Главный радиочастотный центр предложил легализовать порнографию в интернете. Все порнофильмы решили разделить на две категории: «незаконную» и «не запрещённую законом».