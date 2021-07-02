Причины отсутствия доступа к «Госуслугам» у свердловчан назвал Минцифра

Причины отсутствия доступа к «Госуслугам» у свердловчан назвал Минцифра
Причины отсутствия доступа к «Госуслугам» у свердловчан назвал Минцифра
Сегодня, 18:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Жители Свердловской области не могут попасть на сайт «Госуслуги». Оказывается, дело не в перегрузке сайта.

Сбой в работе портала случился на территории всей России. Сервис выдаёт ошибку и предлагает подождать от 5 до 30 минут.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития России, проблемы с работой сайта связаны не с большим количеством посетителей, а с работами по введению новых сервисов, поэтому «Госуслуги» могут быть временно недоступны.

Напомним, в июне 2021 года Главный радиочастотный центр предложил легализовать порнографию в интернете. Все порнофильмы решили разделить на две категории: «незаконную» и «не запрещённую законом».

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