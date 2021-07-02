Пролет МКС и «танец планет» смогу наблюдать свердловчане в июле

В июле жители Свердловской области смогут увидеть сразу несколько астрономических явлений. Помимо них, глядя в бинокль, на протяжении всего месяца можно наблюдать пролет МКС.

Как отметил инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, хотя июль не самый астрономический месяц, увидеть несколько удивительных явлений на небе над регионом можно, вооружившись минимальным оптическим инструментом. Заметно темное небо начнет появляться только после 15 июля. А по-настоящему темное оно будет только к середине августа, тогда можно будет выехать за пределы населенных пунктов. А чтобы увидеть все астрономические события июля, необходимо обзавестись оптической техникой. Сейчас по цене десяти мороженных можно купить вполне приемлемую оптическую трубу с увеличением 8-15 крат и увидеть интересные явления в системе спутников Юпитера. При увеличении от 20 крат уже видны кольца Сатурна и его спутник Титан. Это все доступно для наблюдений именно летом после полуночи, хотя и низко над горизонтом, рассказал TagilCity.ru Владилен Санакоев. По его словам, 8 июля на северо-востоке неба можно будет увидеть парочку Луны и Меркурия, а 12 июля на вечернем небе в северо-западной части можно будет наблюдать «танец» Марса, Луны и Венеры. В ночь на 22 июля можно будет увидеть забавную конфигурацию спутников Юпитера. 24 июля можно наблюдать, как Луна пройдет южнее Сатурна, а 26 июля она пройдет южнее Юпитера, который в это время года становится самой яркой планетой ночного неба. С 11 по 20 июля жители Свердловской области смогут наблюдать за движением Международной космической станции, которая летит с запада на восток на высоте до 32°. Это лучший период года для ее наблюдения, отметил Санакоев. Напомним, в начале марта 2021 года уральское северное сияние запечатлел фотограф из Ирбита, который увлекается съемкой метеорологических явлений. Уральское северное сияние запечатлел фотограф из Ирбита

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