Стал известен возможный дизайн новой купюры с изображением Екатеринбурга

По словам зампреда Центробанка Михаила Алексеева, данными достопримечательностями является Плотинка и дом Севастьянова, пишут «Известия».
По Екатеринбургу разброс мнений чуть более широкий, но дом Севастьянова и Плотинка пользуются большой популярностью,оценивая результаты работы экспертных групп, подчеркнул Алексеев.
Он добавил, что при выборе дизайна в значительной степени учитывается мнение экспертов, однако итоговое решение принимает Совет директоров.
Напомним, в рамках модернизации российских банкнот Екатеринбург появится на пятитысячной купюре. Как отметил полпред президента Владимир Якушев, в новом дизайне должен быть отражен весь спектр жизни субъектов Урала.