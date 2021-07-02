Стал известен возможный дизайн новой купюры с изображением Екатеринбурга

Купюры, на которых будет изображен Екатеринбург, поступят в оборот в 2023 году, когда городу исполнится 300 лет. В Центробанке раскрыли, что, вероятнее всего, появится на обновленной пятитысячной купюре.

По словам зампреда Центробанка Михаила Алексеева, данными достопримечательностями является Плотинка и дом Севастьянова, пишут «Известия». По Екатеринбургу разброс мнений чуть более широкий, но дом Севастьянова и Плотинка пользуются большой популярностью,оценивая результаты работы экспертных групп, подчеркнул Алексеев. Он добавил, что при выборе дизайна в значительной степени учитывается мнение экспертов, однако итоговое решение принимает Совет директоров. Напомним, в рамках модернизации российских банкнот Екатеринбург появится на пятитысячной купюре. Как отметил полпред президента Владимир Якушев, в новом дизайне должен быть отражен весь спектр жизни субъектов Урала. Дизайн новых пятитысячных купюр предложил уральский полпред Владимир Якушев

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